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В Самарской области 30 и 31 января изменят расписание электричек

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30 и 31 января в расписании электричек из Самары произойдут изменения из-за ремонта на путях. Об этом пишет в воскресенье, 22 января, ГТРК «Самара».

Так, в понедельник, 30 января, поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр. в 15:36) – Жигулевск (приб. в 15:52) отправится в 16:15, сделает остановку на станции Могутовая с 16:26 и прибудет в Жигулевск в 16:31.

Также 31 января будут отменены две «Ласточки» — № 7112/7111 Самара – Тольятти отправлением в 08:12 и прибытием в 10:11 и № 7118/7117 Тольятти – Самара отправлением в 10:31 и прибытием в 12:27.

Кроме того, будут отменены поезда № 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр. в 06:23) – Самара (приб. в 07:27), уточняет НИА «Самара».

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