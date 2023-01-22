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Помогавший ВСУ пленный рассказал о мародерстве украинских военных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Завербованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) житель Алешкинского района Херсонской области Федор 22 января рассказал «Известиям» о мародерстве со стороны украинских националистов.

«Пьяные. И сигареты по дороге забирали, и всё, что в машине было. По дороге поломался, попросил [помощи], а сказали: уходи отсюда. Мы для них никто», — рассказал мужчина о боевиках ВСУ.

«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»
На линии Сватово–Кременная–Лисичанск российские войска сдерживают украинское наступление

За время службы он успел поработать наводчиком и передавал информацию о местонахождении российских военных своему родственнику, который доносил ее украинским боевикам.

При этом Федор заявил, что ему не платили за работу. Мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается. Объясняя свой поступок, он пояснил, что ему всегда было страшно жить при украинских властях, а денег постоянно не хватало.

«Страх великий. То, что выращивали на огородах, налог платили за землю, за всё. Свет нам сильно поднимали, в месяц платить по 3, по 5 тыс. за свет, а надо еще детей прокормить. Выплат никаких не было, чтобы обеспечивали. Мы с женой семь лет по квартирам бегали, пока насобирали. Тетка, дядька помогли, купили дом», — поделился мужчина.

19 января украинский военный, попавший в плен под Кременной, рассказал, как на родине его обманом отправили на передовую. Ярослав Заярный сообщил, что изначально ему пообещали службу недалеко от дома и семьи, добавив, что в боевых действиях он участвовать не будет. Однако позже оказалось, что его обманули.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с участием боевиков ВСУ, попавших в плен в районе Белогоровки в ЛНР.

Пленные украинцы рассказали о своем опыте боевой работы. Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук признались, что были не готовы к реалиям вооруженных столкновений, поскольку тренировки новобранцев перед отправкой на передовую ограничивались выполнением хозяйственных работ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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