Оператор БПЛА показал «Известиям» работу по позициям ВСУ

Оператор беспилотников из 100-й бригады с позывным Белорус 22 января показал «Известиям» работу российского дрона по позициям украинских военных на подступах к поселку Невельское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Военный поделился, что украинские боевики оборудовали укрепрайоны около поселка и «засели в них». Для того чтобы уничтожить их, российские солдаты используют авиацию и артиллерию, параллельно с этим ведется контрбатарейная борьба.

Белорус пояснил, что беспилотники могут работать как днем, так и ночью благодаря тепловизору. По его словам, после получения информации о том, что местонахождение противника выявлено, оператор запускает беспилотник в небо и фиксирует уничтожение целей.

5 января в Минобороны РФ сообщили, что служащие Центрального военного округа (ЦВО) самостоятельно конструируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для выполнения задач в рамках спецоперации.

Одно из главных преимуществ таких беспилотников состоит в том, что противнику очень сложно вычислить, откуда был нанесен удар и с какой стороны прилетел сам дрон. Кроме того, подобные механизмы могут передвигаться со скоростью до 100 км/ч.

4 января стало известно, что на Украине всё более спорным становится вопрос рациональности использования для борьбы с дешевыми беспилотниками ракет, стоимость которых в семь раз выше стоимости этих дронов.

Сообщалось, что беспилотники, которые использует Москва, являются относительно несложными устройствами и довольно дешевы, в то время как набор оружия, используемого для их поражения в небе, стоит намного дороже.

24 февраля 2022 года РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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