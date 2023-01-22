Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Мир
Bloomberg сообщило о лидерстве Павела в президентской гонке в Чехии
Мир
В Совфеде отреагировали на слова Санду о готовности Молдавии вступить в НАТО
Мир
Пелоси провела ритуал по изгнанию злых духов из своего дома
Мир
Шольц упомянул Путина и Украину посреди речи к годовщине договора с Францией
Мир
Арабские страны и организации осудили акцию с сожжением Корана в Швеции
Мир
Более 3 тыс. молдаван оказались под угрозой депортации из ФРГ
Происшествия
Рэпер Lil Krystalll попал в больницу
Мир
Ветеран войны во Вьетнаме заявил о поражении Украины без поставок танков Abrams и Leopard 2
Происшествия
Жительница Каховки погибла при обстреле ВСУ музыкальной школы
Мир
Премьер Сербии заявила о принятии решения по Косово с учетом мнения народа
Мир
В Киевской области местные власти захватили Успенский храм УПЦ
Сюжет:

Волонтеры передали десятки беспилотников военным в ДНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волонтеры из организации «Вече» доставили в Донецкую Народную Республику (ДНР) десятки новых беспилотников, которые будут использоваться военными ВС РФ. Об этом 22 января сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Солдат с позывным Белорус рассказал журналисту, что выбрал для своей работы беспилотник Mavic, работающий с тепловизором. По его словам, это позволяет выполнять корректировку и обнаруживать цели даже ночью.

Винт ушами: в РФ сертифицируют первый беспилотный вертолет
Почему использовать его в коммерческих перевозках грузов будет всё еще нельзя

«Приходится иногда подлетать, прямо заглядывать в окно каждого дома, потому что противник понимает, что за ним следят. Он маскируется, прячется. Такого полета, как раньше, на 200 метрах уже не бывает, приходится намного ниже лететь, и средства маскировки лучше», — рассказал боец.

Он отметил, что опавшая листва не дает больших преимуществ беспилотникам. Кроме того, украинских военных обучают иностранные инструкторы, поэтому каждый вылет — это определенный риск, который в конечном итоге оказывается оправданным.

14 января российский сержант Джабраил получил медаль Жукова за успехи в артразведке. В беседе с «Известиями» он рассказал о специфике своей работы с дронами.

Сержант поступил на службу в мотострелковую роту на должность радиотелефониста. В зоне проведения спецоперации он освоил новую специальность, которую сам называет «птичником».

4 января стало известно, что на Украине всё более спорным становится вопрос рациональности использования для борьбы с дешевыми беспилотниками ракет, стоимость которых в семь раз выше этих дронов.

Сообщалось, что беспилотники, которые использует Москва, являются относительно несложными устройствами и довольно дешевы, в то время как набор оружия, используемого для их поражения в небе, стоит намного дороже.

С 24 февраля 2022 года РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023