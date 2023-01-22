Волонтеры передали десятки беспилотников военным в ДНР

Волонтеры из организации «Вече» доставили в Донецкую Народную Республику (ДНР) десятки новых беспилотников, которые будут использоваться военными ВС РФ. Об этом 22 января сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Солдат с позывным Белорус рассказал журналисту, что выбрал для своей работы беспилотник Mavic, работающий с тепловизором. По его словам, это позволяет выполнять корректировку и обнаруживать цели даже ночью.

«Приходится иногда подлетать, прямо заглядывать в окно каждого дома, потому что противник понимает, что за ним следят. Он маскируется, прячется. Такого полета, как раньше, на 200 метрах уже не бывает, приходится намного ниже лететь, и средства маскировки лучше», — рассказал боец.

Он отметил, что опавшая листва не дает больших преимуществ беспилотникам. Кроме того, украинских военных обучают иностранные инструкторы, поэтому каждый вылет — это определенный риск, который в конечном итоге оказывается оправданным.

14 января российский сержант Джабраил получил медаль Жукова за успехи в артразведке. В беседе с «Известиями» он рассказал о специфике своей работы с дронами.

Сержант поступил на службу в мотострелковую роту на должность радиотелефониста. В зоне проведения спецоперации он освоил новую специальность, которую сам называет «птичником».

4 января стало известно, что на Украине всё более спорным становится вопрос рациональности использования для борьбы с дешевыми беспилотниками ракет, стоимость которых в семь раз выше этих дронов.

Сообщалось, что беспилотники, которые использует Москва, являются относительно несложными устройствами и довольно дешевы, в то время как набор оружия, используемого для их поражения в небе, стоит намного дороже.

С 24 февраля 2022 года РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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