Вызовы и времена

21 января 2023 года правительству Российской Федерации в его текущем составе исполняется три года. Достаточный срок, чтобы подвести промежуточные итоги, а также наметить направления усиления работы на ближайшие пару лет, поскольку с высокой долей вероятности турбулентность 2022 года может продолжиться.

2020–2022 года выдались непростыми. За время работы текущего состава правительства произошло как минимум два серьезных кризиса: пандемия COVID-19 (2020–2021 годы), СВО и усиление антироссийских санкций (2022 год). И то, и другое стало серьезной проверкой работоспособности текущей политической системы в целом и правительства в частности.

Как показывают опросы населения и экспертного сообщества, прошла она достаточно успешно. Сегодня 68% россиян отмечают, что с их точки зрения правительство РФ работает «скорее хорошо» или «однозначно хорошо», 16% подчеркивают, что действия, предпринимаемые кабинетом министров за последние три года, оказались «лучше, чем они ожидали».

Главными же достижениями, с точки зрения вышеупомянутых 68%, стали: «Меры социальной поддержки/выплаты» (28%), «Пенсии/внимание к пенсионерам» (18%), «Ремонт/строительство дорог/мостов» (11%).

Последнее напрямую связано с продвижением и реализацией национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который занял второе место по узнаваемости россиянами, среди всех национальных проектов в июне 2022 года (73% — слышали о проекте).

Фиксация россиян на социальных инициативах вполне закономерна. С одной стороны — это то, что каждый человек действительно может ощутить в ежедневном режиме, с другой стороны, вся коммуникационная политика правительства в отношении населения была сфокусирована именно на повышении открытости и удовлетворении возникающих запросов. Можно сказать, что «социалка» и «цифровизация» через госуслуги стали своеобразными визитными карточками политики правительства Мишустина. Правительство обрело свое лицо — стало понятно, что это за люди, чем они занимаются и как их деятельность влияет на россиян.

В тоже время, подобная цифровая открытость, особенно на фоне СВО потребовала изменения подхода к самой манере коммуникации, который, к сожалению, пока не реализовался — у населения актуализировался запрос на честность (главное качество, которое жители России ждут от политиков в ближайшие 10 лет — 36%) и уход от патерналистского подхода в сторону общения на равных.

Когда политик всё время на виду, и ты следишь за его социальными сетями как за любимым блогером, то ты естественно начинаешь воспринимать его человеком, с которым вы в «одной лодке», и ты хочешь, чтобы он был с тобой честен, прямо говорил о сложностях и оперативно отвечал на твои обращения.

Параллельно с социальной политикой относительно незамеченной для большинства жителей России прошла работа правительства по предотвращению дефолта в марте-апреле 2022 года и развитие программы импортозамещения. В то время как экспертное сообщество однозначно отнесло и то, и другое к значимым достижениям, только 5% тех, кто оценил работу правительства РФ «скорее хорошо», или «однозначно хорошо» (68%), выделили «отсутствие дефицита товаров» и «сдерживание инфляции/контроль цен» как видимые проявления работы правительства.

При этом индекс восприятия инфляции в октябре 2022 года составил рекордно низкое за последние четыре года значение (49 п.п.). Что позволяет говорить — стабилизацию экономики жителей РФ всё же отметили, просто не связали ее напрямую с деятельностью правительства.

Причины две. С одной стороны, сыграл свою роль вышеупомянутый акцент на социальной политике, с другой стороны — одновременно с победами 2022 года, к сожалению, за последние три года увеличился экономический и социальный разрыв между Москвой, Санкт-Петербургом, городами миллионниками и региональным центрами (уровень жизни в последних ниже). В связи с чем предотвращение дефолта и стабилизация курса доллара не закрепились в сознании большинства россиян как что-то напрямую повышающее качество их повседневной жизни.

По уровню экономического благополучия и качества жизни города России сегодня можно разделить на три этажа: Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники — региональные центры — муниципалитеты. В-последних, зачастую, ситуация оказывается сложнее всего.

Помимо уровня жизни подобного рода разделение влияет также и на привлекательность регионов для бизнеса, как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения привлечения квалифицированных кадров из числа местного населения. А учитывая тот факт, что программа импортозамещения, актуализировавшая в этом году, потребует и пересборки логистических цепочек, и развития среднего предпринимательства, вопрос сокращения разрыва между населенными пунктами становится критически важным на ближайшие несколько лет.

Отдельно в контексте трех прошедших лет стоит уделить внимание и национальным проектам. В январе 2020 года Мишустин обозначил их реализацию одним из приоритетов правительства, и в целом работа по ним была реализована достаточно успешно. По итогам 2022 года большинство россиян знают хотя бы об одном нацпроекте. А наибольшей узнаваемостью пользуются: «Здравоохранение» (74%), «Безопасные качественные дороги» (73%), «Образование» (73%), «Малое и среднее предпринимательство» (72%), «Жилье и городская среда» (70%).

Однако пока еще и для населения, и экспертного сообщества не всегда очевидно, где проходят границы того, или иного нацпроекта и какие инициативы относятся к национальным проектам, а какие реализуются независимо от них.

И, наверное, ключевым вызовом для всей политической системы в целом на ближайшие два-три года я бы предложил считать формирование и трансляцию общенационального проекта и переход от тактического к стратегическому планированию — чем точнее будет определен образ и цель того, к чему мы как государство и общество стремимся, и чем яснее этот образ будет экстраполирован на ключевые направления работы, тем эффективнее окажется работа по каждому из отдельно взятых направлений, будь то экономическая, социальная или молодежная политики. И, если первое — это по сути задача президента, то второе (реализация проекта в каждом отдельно взятом направлении) относится преимущественно к работе правительства.

Автор — директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг

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