Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Мир
Bloomberg сообщило о лидерстве Павела в президентской гонке в Чехии
Мир
В Совфеде отреагировали на слова Санду о готовности Молдавии вступить в НАТО
Мир
Пелоси провела ритуал по изгнанию злых духов из своего дома
Мир
Шольц упомянул Путина и Украину посреди речи к годовщине договора с Францией
Мир
Арабские страны и организации осудили акцию с сожжением Корана в Швеции
Мир
Более 3 тыс. молдаван оказались под угрозой депортации из ФРГ
Происшествия
Рэпер Lil Krystalll попал в больницу
Мир
Ветеран войны во Вьетнаме заявил о поражении Украины без поставок танков Abrams и Leopard 2
Происшествия
Жительница Каховки погибла при обстреле ВСУ музыкальной школы
Мир
Премьер Сербии заявила о принятии решения по Косово с учетом мнения народа
Мир
В Киевской области местные власти захватили Успенский храм УПЦ

Библиотекарь назвала шесть книг для чтения с детьми

Библиотекарь Молявина из Москвы назвала шесть книг для чтения с детьми
0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Юлия Иванко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Марина Молявина — библиотекарь столичной Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара — назвала шесть книг для детей разного возраста, которые хорошо подходят для семейного чтения. Об этом 22 января сообщается на сайте столичной мэрии.

Что почитать с детьми на Новый год: 20 лучших книг
Рекомендации издательств, выбор читателей и редакции

Для детей младшего возраста она посоветовала произведение «Облачные булочки» южнокорейской писательницы и иллюстратора Пэк Хины. В нем рассказывается о котятах, помогающих отцу-коту собираться на работу.

Еще один вариант — сказка о жадном бельчонке «Это точно последняя» Оливье Таллека.

«Милый бельчонок очень любит лакомиться шишками. Их так много, и все они принадлежат ему! Конечно, бельчонку хочется всё и сразу. Закончиться это может грустно, например проблемами с животиком», — описывает сюжет Молявина.

Для детей постарше библиотекарь посоветовала «Переполох в опере» Фульвио Топиццы, которое является «энциклопедией оперной жизни». Благодаря произведению ребята узнают значение профессиональных терминов музыкантов.

Также она посоветовала обратить внимание на писателя Микеле д'Иньяцио и его книгу «Безработный Дед Мороз. Приключения под Новый год», а также на Клаудию Шрайбер и ее произведение «Соло для Клары».

Старшеклассникам же библиотекарь посоветовала повесть о взаимоотношениях дочки-подростка с матерью «Я, не я, Жанна» Александры Зайцевой.

8 января доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Адаскина посоветовала не нагружать детей учебой в первые недели после каникул. По ее словам, в рабочий режим лучше входить постепенно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023