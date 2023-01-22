Библиотекарь назвала шесть книг для чтения с детьми
Марина Молявина — библиотекарь столичной Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара — назвала шесть книг для детей разного возраста, которые хорошо подходят для семейного чтения. Об этом 22 января сообщается на сайте столичной мэрии.
Для детей младшего возраста она посоветовала произведение «Облачные булочки» южнокорейской писательницы и иллюстратора Пэк Хины. В нем рассказывается о котятах, помогающих отцу-коту собираться на работу.
Еще один вариант — сказка о жадном бельчонке «Это точно последняя» Оливье Таллека.
«Милый бельчонок очень любит лакомиться шишками. Их так много, и все они принадлежат ему! Конечно, бельчонку хочется всё и сразу. Закончиться это может грустно, например проблемами с животиком», — описывает сюжет Молявина.
Для детей постарше библиотекарь посоветовала «Переполох в опере» Фульвио Топиццы, которое является «энциклопедией оперной жизни». Благодаря произведению ребята узнают значение профессиональных терминов музыкантов.
Также она посоветовала обратить внимание на писателя Микеле д'Иньяцио и его книгу «Безработный Дед Мороз. Приключения под Новый год», а также на Клаудию Шрайбер и ее произведение «Соло для Клары».
Старшеклассникам же библиотекарь посоветовала повесть о взаимоотношениях дочки-подростка с матерью «Я, не я, Жанна» Александры Зайцевой.
8 января доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Адаскина посоветовала не нагружать детей учебой в первые недели после каникул. По ее словам, в рабочий режим лучше входить постепенно.