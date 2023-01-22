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В Киевской области местные власти захватили Успенский храм УПЦ

В Болгарии заявили о непричастности к взрыву на Крымском мосту

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Расследование показало, что Болгария непричастна к теракту на Крымском мосту. Об этом 22 января заявил генеральный прокурор страны Иван Гешев.

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«Коллеги из софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву Крымского моста», — написал он в Twitter.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

На следующий день глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что был установлен маршрут движения грузовика. Он проходил через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар.

10 октября в ФСБ уточнили, что взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг. В начале 2022 года его отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе. Оттуда его перевезли в порт Поти в Грузии.

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