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В Германии пожарным пришлось догонять пылающий поезд более 6 км

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Яркие кадры с горящим поездом в Германии появились в Сети. Состав загорелся на маршруте Мюнхен — Фрайлассинг. Пожарным пришлось догонять пылающий локомотив более 6 км, передает телеканал «Известия». Железнодорожники установили стрелки путей так, чтобы поезд проехал в тупик. Сообщение между Мюнхеном и Зальцбургом было приостановлено на несколько часов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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