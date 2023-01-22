В Германии пожарным пришлось догонять пылающий поезд более 6 км
Яркие кадры с горящим поездом в Германии появились в Сети. Состав загорелся на маршруте Мюнхен — Фрайлассинг. Пожарным пришлось догонять пылающий локомотив более 6 км, передает телеканал «Известия». Железнодорожники установили стрелки путей так, чтобы поезд проехал в тупик. Сообщение между Мюнхеном и Зальцбургом было приостановлено на несколько часов.
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