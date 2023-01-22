Шольц упомянул Путина и Украину посреди речи к годовщине договора с Францией

Канцлер Германии Олаф Шольц в обращении к Франции в честь 60-летия заключения Елисейского договора упомянул президента России Владимира Путина и Украину.

В видеоролике, опубликованном в Twitter 22 января, Шольц говорил о сотрудничестве Германии и Франции, начало которому положил договор о дружбе от 1963 года.

После этого он сменил тему и заговорил о Путине, заявив, что «он не победит на Украине». Кроме того, Шольц призвал западные страны передавать вооружение Киеву.

Ранее в этот день Шольц, выступая на церемонии в Сорбонне, заявил, что Германия продолжит оказывать Украине помощь столько, сколько потребуется. Он также рассказал, что будущее Европы основывается на франко-германском сотрудничестве.

Накануне, 21 января, немецкая газета Die Zeit написала, что в руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков Киеву. По информации журналистов, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от Шольца сделать четкие заявления о военной поддержке Киева со стороны Берлина, в частности ответить на вопрос о поставках танков Leopard 2.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

По словам верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, политическое решение о поставке Киеву танков до сих не было принято в основном из-за позиции ФРГ.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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