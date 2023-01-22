Синоптики предупредили о небольших морозах в Коми на следующей неделе
В Республике Коми на предстоящей неделе сохранится теплая для этого времени погода. Об этом в воскресенье, 22 января, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на местный ЦГМС.
При этом отмечается, что в понедельник и вторник прогнозируется усиление морозов из-за антициклона из Казахстана.
Вырастет атмосферное давление, осадков не ожидается.
Ночью температура будет опускаться до –8…–13 градусов. На крайнем юге и юго-востоке республики — до –10 градусов. Днем столбики термометров покажут от –4 до –9 градусов.
В середине недели в связи с циклоном, который придет с запада, пойдет снег, усилится ветер. Прогнозируются метели и кратковременное повышение температуры — от 0 до +3 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что сильных морозов в Москве и остальной части Центральной России уже не будет в феврале и марте, в связи с этим он допустил наступление ранней весны.