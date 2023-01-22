Два грузовика столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
Один человек получил травмы в результате столкновения двух грузовиков на трассе М-10 в Тверской области. Об этом в воскресенье, 22 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел в этот день около 09:00 в Калининском районе региона. Столкнулись два грузовика Scania и FAW. Водитель первого автомобиля— мужчина 1962 года рождения столкнулся со второй машиной с водителем 1992 года рождения, когда та остановилась на светофоре на красный свет.
В результате водитель Scania получил травмы. О его состоянии не сообщается.
Ранее в этот день водитель автомобиля Hyundai сбил несколько подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в станице Кущевской в Краснодарском крае. После ДТП их доставили в больницу.