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В Калужской области за неделю родились 79 детей

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На неделе с 16 по 21 января в Калужской области на свет появились 79 малышей — 33 девочки и 46 мальчиков. Об этом в воскресенье, 22 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное управление ЗАГС.

При этом у одной из пар родилась двойня, отмечается в материале.

Шесть семей выбрали для своих детей необычные имена — Ника, Агата, Дана, Трофим, Ефим и Глеб.

Всего с начала года в регионе на свет появились 208 малышей.

Ранее, в феврале, сообщалось, что в 2021 году в пятерку самых популярных вошли имена Лев и Ева. Родители выбирали эти имена на 10% чаще, чем за весь 2020 год. Так, Евами назвали свыше 1,6 тыс. девочек, а Львами — более 1,7 тыс. мальчиков. Также жители Москвы стали отдавать больше предпочтения именам Мирон (на 23% чаще) и Есения (приблизительно на 35% чаще).

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