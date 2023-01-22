Рэпер Lil Krystalll попал в больницу

Рэп-исполнитель Lil Krystalll лег в больницу. Об этом он рассказал 22 января в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Музыкант опубликовал два собственных фотоснимка, где он находится в больничной палате. На одном из них он подключен к медицинским аппаратам.

При этом, судя по кадрам, он находится в сознании и не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

10 января стало известно, что народного артиста России Ивана Краско доставили в медучреждение с инсультом. Директор актера заявил, что он проведет ближайшую неделю в больнице. Позднее Краско рассказал, что чувствует себя нормально и планирует 27 января сыграть в спектакле.