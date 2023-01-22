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Более 3 тыс. молдаван оказались под угрозой депортации из ФРГ

ZDG: более 3 тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Более 3 тыс. граждан Молдавии, которые находятся в Германии, должны добровольно покинуть страну под угрозой депортации. Об этом 22 января пишет молдавское издание Ziarul de Garda.

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Сообщается, что массовая миграция молдаван в Германию началась в 2019 году в пандемию коронавируса. Так, за последние годы в ФРГ прибыло более 10 тыс. человек. На данный момент 729 молдаван ожидают получения статуса беженца в Германии.

«Порядка 3,2 тыс. молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация», — пишет газета, добавляя, что за это время молдаване стали крупнейшей этнической группой в стране.

Ziarul de Garda поясняет, что бедность, дискриминация, нарушение прав человека, а также неспособность молдавских правоохранительных органов защитить своих граждан являются причинами, которые вынуждают граждан покидать родину.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что чуть менее половины жителей Германии (47%) считают, что иммиграция негативно влияет на страну.

По данным социологов, 44% жителей Германии считают, что федеральное правительство должно ужесточить правила иммиграции. За их упрощение выступают 20%, а 28% полагают, что необходимо оставить всё как есть

В этом же месяце глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил, что Европу, в особенности Германию, этой зимой ждет новый миграционный кризис. По его словам, ФРГ не готова к такой ситуации.

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