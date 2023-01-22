Премьер Сербии заявила о принятии решения по Косово с учетом мнения народа

Сербия будет принимать непростые решения, в том числе по Косово и Метохии, с учетом позиции народа страны. Об этом 22 января заявила премьер-министр Ана Брнабич.

«Сейчас в связи с ситуацией в Косово власть в Белграде ничего не скрывает и ничего не будет решено без граждан. Нам важно и дальше бороться за сильную Сербию во всех смыслах. Всё будем открыто и прозрачно обсуждать с нашим народом, все тяжелые решения будем принимать с народом, а ответственность понесем мы», — сказала она в эфире телеканала Pink.

Брнабич заявила об этом за день до тематического заседания правительства по Косово и Метохии, после которого ожидается обращение президента Сербии Александра Вучича к народу.

Ранее, 16 января, Вучич призвал ООН осудить односторонние шаги Приштины и нападения на сербов в Косово. Он указал на то, что его страна всегда выступала за открытый дипломатический диалог.

Двумя днями ранее Вучич указал на попытку главы непризнанного Косово Альбина Курти сделать из себя нового Владимира Зеленского, после того как Курти заявил, как это неоднократно делал украинский лидер, о принадлежности Косово к НАТО.

Ранее, 13 января, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о том, что Белград выступает против членства самопровозглашенной Республики Косово в ООН, а также признания ее независимости. Он также заявил, что Сербия выступает против пересмотра достигнутых ранее договоренностей о формировании сообщества сербских общин.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

А в конце прошлого года обострилась ситуация на границе Сербии и Косово после ареста косовского полицейского Деяна Пантича. Он вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. Недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы перестрелки. Власти Косово привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ Вооруженные силы Сербии также были приведены в боевую готовность, однако позднее Белград отменил это решение.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.