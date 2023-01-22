В Японии лишь 16,5% молодых людей планируют вступить в брак
Всего 16,5% японцев в возрасте от 17 до 19 лет уверены, что в будущем вступят в брак. Об этом 22 января пишет The Japan Times со ссылкой на исследование организации Nippon Foundation.
Опрос проводился онлайн в декабре прошлого года. В нем поучаствовало около 1 тыс. человек в возрасте от 17 до 19 лет, где 514 опрошенных — парни, а 486 — девушки. Респондентам предлагали ответить на вопросы об их планах на будущее в различных аспектах жизни.
Так, всего 16,5% опрошенных планируют в будущем вступить в брак, еще 34,5% допускают такую возможность. При этом 7% ответивших заявили, что не будут связывать себя брачными узами. Кроме того, 45,7% респондентов считают жизнь вне союза менее стрессовой.
Также почти половина участников заявили, что ни с кем не встречаются и вряд ли найдут свою вторую половинку.
Отмечается, что детей планируют завести всего 12,4% опрошенных, а допустили такую возможность 33,2%.
В феврале 2021 года министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии вновь зафиксировало рекордно низкий уровень рождаемости в стране.
Так, за 2020 год в стране родилось около 872 тыс. младенцев, что на 2,9% ниже по сравнению с 2019 годом.