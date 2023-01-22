После инцидента с воздушным шаром в Сочи возбудили уголовное дело
Двое мужчин стали фигурантами уголовного дела после происшествия с воздушным шаром в Сочи. Об этом 22 января сообщил Следственный комитет России.
«Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сообщил СК РФ в Telegram.
Следствие установило, что один из подозреваемых организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате. При этом пилот не имел соответствующего свидетельства пилота свободного аэростата. В ходе прогулки он не принял мер по обеспечению безопасности людей и отклонился от маршрута полета, допустив посадку на ветки деревьев в лесу горной местности вблизи Сочи.
Инцидент произошел в субботу, 21 января, в селе Солохаул в Лазаревском районе. Воздушный шар с тремя взрослыми и двумя детьми застрял на дереве на горе Семиглавая на высоте 2 тыс. м. Известно, что шар вылетел из села Солохаул в сторону Головинки, однако в пути он зацепился за деревья и повис.
После сообщения о произошедшем спасатели прибыли на гору на вертолете Ка-32, после чего приступили к поискам. Сначала они обнаружили детей и оказали им первую помощь — дали теплую одежду, чтобы те смогли согреться. Чуть позднее были найдены и остальные пассажиры летательного аппарата.
После этого всех спасенных погрузили на борт и эвакуировали. По данным МЧС РФ, в 16:25 мск вертолет Ка-32 приземлился на базе Южного регионального поисково-спасательного отряда. В ведомстве указали, что все эвакуированные находятся в удовлетворительном состоянии, травм и повреждений нет.