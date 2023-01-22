Реклама
Прямой эфир
Мир
Ветеран войны во Вьетнаме заявил о поражении Украины без поставок танков Abrams и Leopard 2
Происшествия
Жительница Каховки погибла при обстреле ВСУ музыкальной школы
Мир
Премьер Сербии заявила о принятии решения по Косово с учетом мнения народа
Мир
В Киевской области местные власти захватили Успенский храм УПЦ
Мир
В ФРГ сообщили о гневе в США после решения не поставлять Leopard на Украину
Мир
В Швейцарии объяснили невозможность передачи Киеву замороженных в стране активов РФ
Общество
Собянин назвал электробусный парк в Москве одним из крупнейших в мире
Мир
Эрдоган открыл линию метро к новому аэропорту Стамбула
Мир
После инцидента с воздушным шаром в Сочи возбудили уголовное дело
Мир
Участнику протеста в Париже ампутировали часть полового органа после удара полицейского
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Мир
В Японии лишь 16,5% молодых людей планируют вступить в брак

После инцидента с воздушным шаром в Сочи возбудили уголовное дело

0
Фото: ТАСС/МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое мужчин стали фигурантами уголовного дела после происшествия с воздушным шаром в Сочи. Об этом 22 января сообщил Следственный комитет России.

«Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сообщил СК РФ в Telegram.

Следствие установило, что один из подозреваемых организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате. При этом пилот не имел соответствующего свидетельства пилота свободного аэростата. В ходе прогулки он не принял мер по обеспечению безопасности людей и отклонился от маршрута полета, допустив посадку на ветки деревьев в лесу горной местности вблизи Сочи.

Инцидент произошел в субботу, 21 января, в селе Солохаул в Лазаревском районе. Воздушный шар с тремя взрослыми и двумя детьми застрял на дереве на горе Семиглавая на высоте 2 тыс. м. Известно, что шар вылетел из села Солохаул в сторону Головинки, однако в пути он зацепился за деревья и повис.

После сообщения о произошедшем спасатели прибыли на гору на вертолете Ка-32, после чего приступили к поискам. Сначала они обнаружили детей и оказали им первую помощь — дали теплую одежду, чтобы те смогли согреться. Чуть позднее были найдены и остальные пассажиры летательного аппарата.

После этого всех спасенных погрузили на борт и эвакуировали. По данным МЧС РФ, в 16:25 мск вертолет Ка-32 приземлился на базе Южного регионального поисково-спасательного отряда. В ведомстве указали, что все эвакуированные находятся в удовлетворительном состоянии, травм и повреждений нет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023