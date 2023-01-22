Эрдоган открыл линию метро к новому аэропорту Стамбула
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января открыл движение по линии M11 стамбульского метро, которая ведет к новому аэропорту города.
Глава государства проехал вместе с министром транспорта и другими чиновниками по линии, которая начинается на севере Стамбула в районе Кягытхане, где расположена одноименная станция.
На данный момент линия M11 имеет длину 32,7 км, на ней расположены семь станций. Ближайший месяц проезд по ней будет бесплатным.
Планируется увеличить маршрут до 69,1 км, что сделает эту линию самой большой в Стамбуле. Всего на ней будет построено 16 станций, шесть из которых станут пересадочными и три расположатся на территории аэропорта.
Ранее, в октябре, Эрдоган торжественно запустил движение по линии метро, ведущей в аэропорт Сабиха Гекчен на востоке Стамбула. Он расположен в азиатской части города, в то время как новая воздушная гавань находится в европейской.