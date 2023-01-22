Премьер Польши Моравецкий предложил создать коалицию стран для передачи танков без ФРГ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил 22 января создать коалицию для передачи Украине немецких танков Leopard 2.

«Мы создадим малую коалицию стран, которые готовы отдать часть своей современной военной техники, современные танки воюющей Украине. Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью», — заявил он агентству PAP.

Глава правительства назвал позицию ФРГ неприемлемой и выразил уверенность, что Германия в будущем поймет действия Польши и стран по коалиции.

Моравецкий добавил, что Германия отказывается передавать танки, чтобы продолжать политику сближения с Россией.

19 января министр обороны ФРГ Борис Писториус напомнил, что для передачи Украине танков Leopard немецкого производства необходимо получить одобрение Берлина.

Днем ранее польский премьер заявил, что передача Украине танков Leopard возможна, если другие государства присоединятся к инициативе. Он также призвал ФРГ не уклоняться от поставок Киеву оружия, указав на то, что Германия является крупнейшей страной в Евросоюзе (ЕС).

Ранее, 17 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать втягиванию НАТО в конфликт.

16 января глава минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал немецкое правительство дать разрешение западным странам на поставку танков Leopard Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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