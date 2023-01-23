Предел собственности

На прошедшей неделе глава минфина США Джанет Йеллен сообщила о том, что так называемый потолок по госдолгу (debt ceiling), установленный на уровне $31,381 трлн, был достигнут. Минфин начал использовать чрезвычайные меры по управлению расходами.

Это означает, что в ближайшем времени конгрессу предстоит принять новый закон об увеличении потолка госдолга, что уже стало обыденным явлением, происходящим раз в два года. Но в этот раз ввиду серьезных разногласий между партиями (а также внутри самих демократов и республиканцев) и их практически равного баланса сил решение может быть принято буквально в последнюю минуту перед дефолтом.

Следует подчеркнуть, что пока ситуация находится под контролем минфина. У американского казначейства есть в распоряжении около $300 млрд для покрытия текущих расходов, и Джанет Йеллен утверждает, что их хватит до июня.

Шансы на то, что в итоге потолок госдолга в очередной раз повысят, по-прежнему очень высоки. Однако трудности республиканцев в процессе избрания спикера палаты представителей могут подчеркнуть препятствия, с которыми столкнутся демократический сенат и Белый дом при обсуждении проблемы лимита заимствований.

Республиканцы, в числе которых новый спикер палаты представителей Кевин Маккарти, настаивают на том, что повышение потолка долга потребует согласия демократов на сокращение расходов, например, на социальные нужды. Хотя демократы дали понять, что не будут вести переговоры по потолку долга, они вряд ли сохранят эту жесткую позицию, когда риск дефолта перестанет быть чем-то эфемерным.

Подобное противостояние произошло в 2011 году, когда в последний момент нашелся компромисс в виде сокращения расходов на $1 трлн за 10 лет. Республиканцы и в этот раз могут использовать «проблему потолка» для продвижения инициативы об аналогичном сокращении расходов.

Повышение потолка позволит правительству брать займы для покрытия разрыва между расходами и налогами, уже утвержденными конгрессом. В настоящее время лишь около 80% всех государственных расходов США обеспечиваются налоговыми доходами, а другие 20% должны финансироваться за счет новых заимствований.

В том неблагоприятном случае, если партии вовремя не достигнут соглашения, может возникнуть ситуация, в которой минфину США придется экстренно перераспределять приоритеты по затратам, отчисляя купонные платежи по имеющимся гособлигациям (трежерис) вместо других важных статей: запланированных расходов по медицинским и социальным программам, выплат зарплат госслужащим (включая военнослужащих). Если предположить, что госрасходы сократятся на 20%, то показатель ВВП (где госрасходы — это один из компонентов) упадет на 5%. Это будет означать очень серьезный экономический, политический и социальный ущерб.

Альтернативы, имеющиеся у американского минфина в случае сохранения потолка госдолга на текущем уровне, являются еще более катастрофическими. Это либо официальное признание дефолта, что вызовет паническое бегство из многих классов активов и ажиотажный спрос на золото, либо выпуск платиновой монеты.

В 2011 году при администрации Барака Обамы уже обсуждалась эта идея. Она заключается в том, что Монетный двор США имеет легальное право (на базе закона 1996 года) выпустить платиновую монету любого номинала и поместить ее в Федрезерв. По своей сути это действие означает обычную печать денег. Но, что важно, эта печать не увеличивает объем госдолга, поэтому и «потолок» не является помехой.

Впрочем, не стоит возлагать надежды на то, что вариант с платиновой монетой будет идеальным выходом из кризисной ситуации. На самом деле печать такой монеты откроет ящик Пандоры, ведь если облигационные инвесторы допустят реальную возможность бесконечного финансирования дефицита бюджета с помощью печати монет, то последствия будут такими же катастрофическими, как и дефолт, — доходности по трежерис могут вырасти в несколько раз, ценные бумаги будут распродавать.

Совершенно очевидно, что обсуждение лимита на заимствования в этом году является политической проблемой, которая угрожает стабильности глобальной финансовой системы. Речь идет не только про веру в трежерис как главного защитного актива в мире, но и про статус доллара как резервной валюты.

В настоящее время около 40% всего денежного оборота в мире приходится на доллар США. Джейми Даймон, глава JPMorgan, уже призвал политиков отнестись к проблеме потолка госдолга очень серьезно, потому что способность правительства платить по долгам должна оставаться «незыблемой». Можно лишь надеяться на то, что законодатели не доведут решение вопроса до дедлайна, иначе градус напряжения инвесторов по мере приближения июня будет нарастать.

Автор — старший аналитик Freedom Finance Global

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