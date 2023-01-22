Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения ФРГ
Мир
Восемь населенных пунктов под Новой Каховкой остались без света из-за обстрела ВСУ
Общество
Собянин назвал электробусный парк в Москве одним из крупнейших в мире
Происшествия
Мужчина пострадал в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Боррель объяснил отсутствие решения о поставках танков на Украину
Спорт
Матыцин указал на помощь санкций в осознании ресурсов российского спорта
Общество
Метеоролог назвала самый холодный день в Москве на предстоящей неделе
Мир
Жители Стамбула сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме
Мир
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Мир
В Британии запланировали продолжить убеждать союзников о поставке Leopard 2 Киеву
Мир
Медведев допустил появление антиамериканского военного альянса
Мир
Пушков призвал Турцию блокировать вступление Швеции в НАТО

Bild обвинила бундесвер в сокрытии информации о неисправности БМП Puma

0
Фото: TASS/imago-images.de/Sven Eckelkamp
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ответственность за неисправность боевых машин пехоты (БМП) Puma, которые находятся на вооружении армии Германии, лежит на бундесвере. Об этом сообщает газета Bild в статье от 22 января.

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
В очередной пакет для Украины не вошла тяжелая бронетехника

По информации издания, военное руководство страны должно было отправить БМП Puma на техобслуживание в октябре прошлого года, но так и не сделало этого. Тем не менее машины всё равно были зарегистрированы в качестве военной техники НАТО.

Кроме того, как сообщают журналисты, на учения с БМП отправили неопытных механиков, из-за чего несколько машин были признаны неисправными после отказа системы отопления. При этом для ее восстановления нужно было всего лишь долить жидкости.

По информации издания, немецкие механики, специализирующиеся на ремонте данного вида БМП, в этот момент отдыхали из-за переработок.

При этом, как отмечается в публикации, в минобороны Германии попытались переложить ответственность за неисправность БМП на производителя.

23 декабря прошлого года экс-глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ведомство рассматривает возможность полностью отказаться от закупок БМП Puma для немецкой армии в будущем.

Отмечалось, что ключевой причиной для поднятия данного вопроса стало неудовлетворительное техническое состояние 18 таких машин, которые в следующем году должны были поступить в распоряжение сил быстрого реагирования НАТО.

19 декабря журнал Der Spiegel сообщил о том, что минобороны ФРГ отказалось от закупок новых БМП Puma из-за проблем с их техническим состоянием. Ламбрехт подчеркнула, что до полного исправления технических неисправностей ведомство не будет закупать следующую партию БМП.

Тогда же журнал со ссылкой на письмо командира дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера написал о том, что ни одна из 18 боевых машин Puma не в состоянии участвовать в боевых действиях в 10-й танковой бригаде Вооруженных сил Германии. По его данным, за последние восемь дней учений оперативная готовность 18 БМП упала до нуля.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще 1 декабря признал, что Вооруженные силы ФРГ столкнулись с сильной нехваткой боеприпасов для своих вооружений из-за некорректного курса правительства последних десятилетий. По его словам, причины кроются не только в большой военной поддержке Украины, но и в собственных ошибках в оценке боеспособности армии ФРГ. Шольц добавил, что Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023