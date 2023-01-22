Bild обвинила бундесвер в сокрытии информации о неисправности БМП Puma

Ответственность за неисправность боевых машин пехоты (БМП) Puma, которые находятся на вооружении армии Германии, лежит на бундесвере. Об этом сообщает газета Bild в статье от 22 января.

По информации издания, военное руководство страны должно было отправить БМП Puma на техобслуживание в октябре прошлого года, но так и не сделало этого. Тем не менее машины всё равно были зарегистрированы в качестве военной техники НАТО.

Кроме того, как сообщают журналисты, на учения с БМП отправили неопытных механиков, из-за чего несколько машин были признаны неисправными после отказа системы отопления. При этом для ее восстановления нужно было всего лишь долить жидкости.

По информации издания, немецкие механики, специализирующиеся на ремонте данного вида БМП, в этот момент отдыхали из-за переработок.

При этом, как отмечается в публикации, в минобороны Германии попытались переложить ответственность за неисправность БМП на производителя.

23 декабря прошлого года экс-глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ведомство рассматривает возможность полностью отказаться от закупок БМП Puma для немецкой армии в будущем.

Отмечалось, что ключевой причиной для поднятия данного вопроса стало неудовлетворительное техническое состояние 18 таких машин, которые в следующем году должны были поступить в распоряжение сил быстрого реагирования НАТО.

19 декабря журнал Der Spiegel сообщил о том, что минобороны ФРГ отказалось от закупок новых БМП Puma из-за проблем с их техническим состоянием. Ламбрехт подчеркнула, что до полного исправления технических неисправностей ведомство не будет закупать следующую партию БМП.

Тогда же журнал со ссылкой на письмо командира дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера написал о том, что ни одна из 18 боевых машин Puma не в состоянии участвовать в боевых действиях в 10-й танковой бригаде Вооруженных сил Германии. По его данным, за последние восемь дней учений оперативная готовность 18 БМП упала до нуля.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще 1 декабря признал, что Вооруженные силы ФРГ столкнулись с сильной нехваткой боеприпасов для своих вооружений из-за некорректного курса правительства последних десятилетий. По его словам, причины кроются не только в большой военной поддержке Украины, но и в собственных ошибках в оценке боеспособности армии ФРГ. Шольц добавил, что Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».