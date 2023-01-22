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Родные и коллеги простились с режиссером Николаем Досталем в Москве

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Москве состоялось прощание с народным артистом РФ, режиссером и сценаристом Николаем Досталем. Церемония прошла 22 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ).

Отпевание режиссера прошло в этот же день в храме Иконы Божией Матери в Кунцеве.

«Человек, выросший в России, не может не быть ее патриотом»
Народный артист России Николай Досталь — об историческом кино, любви к Родине и оптимистичной вере

«Он был человеком, сострадающим людям. Я думаю, это чувство сострадания было во всех его фильмах. И эта любовь к людям, которые ничем особенным не выделяются, но могут проявить чудеса героизма, веры и любви, жила в нем всегда», — рассказал на прощании специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

О смерти Досталя стало известно ранее 19 января. По информации «Известий», режиссер умер в больнице. Туда его доставили 14 января. Досталь боролся с раком предстательной железы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным Досталя. Глава государства назвал его талантливым режиссером, сценаристом, актером, а также ярким представителем отечественного киносообщества.

Николай Досталь — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации. Он родился 21 мая 1946 года в Москве. В начале 1960-х начал работать ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм», после чего там же стал вторым режиссером.

В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, в 1972-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, обучившись в мастерской Георгия Данелии. В 1982 году стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме».

Известность в РФ и за рубежом режиссеру принесла картина «Облако-рай» (1991), удостоенная множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз национального кинофестиваля «Кинотавр».

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