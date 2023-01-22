Родные и коллеги простились с режиссером Николаем Досталем в Москве
В Москве состоялось прощание с народным артистом РФ, режиссером и сценаристом Николаем Досталем. Церемония прошла 22 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ).
Отпевание режиссера прошло в этот же день в храме Иконы Божией Матери в Кунцеве.
«Он был человеком, сострадающим людям. Я думаю, это чувство сострадания было во всех его фильмах. И эта любовь к людям, которые ничем особенным не выделяются, но могут проявить чудеса героизма, веры и любви, жила в нем всегда», — рассказал на прощании специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
О смерти Досталя стало известно ранее 19 января. По информации «Известий», режиссер умер в больнице. Туда его доставили 14 января. Досталь боролся с раком предстательной железы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным Досталя. Глава государства назвал его талантливым режиссером, сценаристом, актером, а также ярким представителем отечественного киносообщества.
Николай Досталь — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации. Он родился 21 мая 1946 года в Москве. В начале 1960-х начал работать ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм», после чего там же стал вторым режиссером.
В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, в 1972-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, обучившись в мастерской Георгия Данелии. В 1982 году стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме».
Известность в РФ и за рубежом режиссеру принесла картина «Облако-рай» (1991), удостоенная множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз национального кинофестиваля «Кинотавр».