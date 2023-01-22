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Пушков призвал Турцию блокировать вступление Швеции в НАТО

Пушков призвал Турцию блокировать вступление Швеции в НАТО

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Сенатор Алексей Пушков призвал власти Турции блокировать вступление Швеции в НАТО на фоне инцидента с сожжением Корана. Соответствующее заявление Пушков опубликовал в своем Telegram-канале 22 января.

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По мнению сенатора, Турция сейчас проходит испытание, тест на восприятие себя в мире в качестве важной и автономной политической силы.

«Единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО. Все остальное — пиар, игры, не имеющие отношения к реальной политике и в любом случае оставляющие Турцию с носом», — написал Пушков.

Он отметил, что если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, а также «грозными» обещаниями затруднить жизнь Швеции в будущем, то это будет означать, что Швеция победила.

«Вариант с торгом в виде получения от США «компенсаций» в виде поставок Турции новейших военных самолетов, чего давно добивалась Анкара, был бы ей выгоден, но не исправил бы ущерб образу Турции на мировой арене, если после всех ее угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО (президент Турции Реджеп Тайип. — Ред.) Эрдоган бы пошел на попятную», — добавил Пушков.

21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Сообщалось, что мужчина получил разрешение на проведение этой акции.

На следующий день после этого активисты демонстративно сожгли флаг Швеции у генерального консульства в Стамбуле, затем участники митинга читали Коран и молились.

В этот же день, 22 января, телеканал TRT сообщил, что прихожане около 90 тыс. мечетей в Турции читали Коран во время утреннего намаза. Это стало ответом на призыв главы управления по делам религии страны Али Эрбаша провести общенациональную акцию и выразить протест против публичного сожжения Корана в Стокгольме.

В свою очередь министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу вступления в НАТО на фоне инцидента с сожжением Корана. В ведомстве подчеркнули, что ожидают от Швеции «конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму».

В МИД Кувейта также осудили акцию с сожжением Корана. Глава ведомства Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах призвал международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма и привлечь виновных к ответственности.

Глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем ответил на обвинения, что исламофобские провокации ужасны, но, несмотря на это, в стране установлена свобода выражения мнений. По его словам, состоявшаяся акция вовсе не означает, что власти Швеции поддерживают исламофобию.

Отношения Турции и Швеции осложняются в контакте вступления королевства вместе с Финляндией в НАТО. В июне 2022 года Анкара представила 10 условий для снятия вето на их членство. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

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