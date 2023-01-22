Шольц пообещал продолжить оказывать Киеву всю необходимую помощь
Германия продолжит оказывать Украине помощь столько, сколько потребуется, заявил 22 января канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы продолжим оказывать Украине необходимую ей помощь так долго, как это потребуется», — пообещал Шольц, выступая на церемонии в Сорбонне, приуроченной к 60-летию франко-германского межгосударственного договора.
Во время своего выступления он также заявил, что будущее Европы основывается на франко-германском сотрудничестве
Ранее в этот день политолог Владимир Киреев заявил, что в немецкой политике существует вероятность раскола в связи с нежеланием части страны следовать американскому курсу в вопросе поставок Украине танков Leopard 2/
Накануне, 21 января, немецкая газета Die Zeit написала, что в руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков Киеву. По информации журналистов, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от Шольца сделать четкие заявления о военной поддержке Киева со стороны Берлина, в частности ответить на вопрос о поставках танков Leopard 2.
20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.
Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.
По словам верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, политическое решение о поставке Киеву танков до сих не было принято в основном из-за позиции ФРГ.
На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.
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