Торжество по случаю коронации Карла III продлится три дня

Букингемский дворец опубликовал план торжества по случаю коронации Карла III. Программа будет масштабной и рассчитана на три дня, передает телеканал «Известия». Церемония помазания на царство пройдет 6 мая. 7 мая зрителей ждут развлечения и концерты. У Виндзорского замка состоится концерт с участием мировых звезд. Вечером обещают устроить световые и лазерные шоу. 8 мая все желающие смогут стать волонтерами в разных проектах. В Британии возмущены размахом торжеств во время экономического кризиса.

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