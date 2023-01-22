В сирийском Алеппо при обрушении здания погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли 22 января при обрушении пятиэтажного здания в сирийском Алеппо. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции Sham FM.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за размытия фундамента.
Пострадали три человека. Информации об их состоянии нет. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Под завалами могут оставаться люди.
Как пишет «Газета.Ru», в доме проживали около 30 человек.
В сентябре 2022 года пять человек погибли, еще 14 получили ранения в результате обрушения четырехэтажного жилого дома в центре столицы Иордании.