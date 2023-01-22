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Появились кадры с моментом ДТП с подростками в Краснодарском крае

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Фото: соцсети
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Появились кадры ДТП в станице Кущевской Краснодарского края, где водитель автомобиля Hyundai сбил нескольких подростков на нерегулируемом пешеходном переходе.

На кадрах видно, что группа из пяти человек начала переходить проезжую часть по переходу. Двое из них уже почти дошли до конца перехода, когда в кадре появился автомобиль, который на большой скорости сбил троих, шедших немного позади, подростков.

ДТП произошло накануне вечером, 21 января. При этом в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю сообщали о четырех пострадавших. Отмечалось, что их госпитализировали в Кущевскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее, 20 января, 13 человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. По предварительным данным, в районе железнодорожного переезда водителю стало плохо, он потерял управление, и автобус на скорости врезался в бетонный забор.

Трех пострадавших несовершеннолетних доставили в больницы, еще трое были отправлены на амбулаторное лечение.

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