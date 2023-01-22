Экономист назвал предсказуемой новость о заморозке российских активов в Финляндии

Экономист Павел Сергеев в разговоре с «Известиями» 22 января прокомментировал заморозку российских активов в Финляндии.

«Я бы не назвал новость неожиданной, так как в октябре в минобороны Финляндии допускали, что власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами. Соответственно, сегодня они забирают недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. <...> Новость еще и неудивительна потому, что Финляндия в прошлом году, в феврале, присоединилась к антироссийским санкциями, <...> и в любом случае они и далее будут рассматривать новые ограничения», — сказал Сергеев.

Он указал на то, что в 2021 году товарооборот с Финляндией у России составлял порядка $13 млрд, но на сегодняшний день он может уменьшиться до $4,5 млрд.

«Финляндия просто сидит на суку, которая сама себе же и пилит», — добавил экономист.

Ранее в этот же день стало известно, что власти Финляндии в рамках санкций заморозили российские активы на сумму €187 млн, а в сентябре они арестовали имущество российских граждан на общую сумму €189 млн.

При этом в конце декабря 2022 года депутаты Европарламента от Финляндии Маури Пеккаринен и Элси Катайнен потребовали гарантий компенсации ущерба из-за антироссийских санкций.

В ноябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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