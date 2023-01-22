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В ВСУ заявили о создании новых подразделений под технику НАТО

Командование ВСУ утверждает о создании новых подразделений под натовскую технику
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали создавать новые воинские подразделения в связи с возможными поставками натовских танков. Об этом 22 января в интервью телеканалу CNN рассказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

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Он отметил, что Киеву необходимо большое количество западных танков, которые, по его словам, намного лучше советских моделей и могут помочь ВСУ продвинуться.

«Мы создаем новые воинские подразделения. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому западная помощь крайне важна», — заявил Наев.

Он также выразил надежду на то, что новые подразделения удастся целиком укомплектовать одинаковым западным вооружением.

«Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, то есть весь батальон оснащен Bradley, если мы их получим, или Leopard», — подчеркнул командующий ВСУ.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

По словам верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, политическое решение о поставке Киеву танков до сих не было принято в основном из-за позиции ФРГ.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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