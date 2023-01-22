У школьницы остановилось сердце на фуд-корте в Казани
У девочки-подростка остановилось сердце, когда она отдыхала со сверстниками на фуд-корте торгового центра «Тандем» в Казани. Об этом 21 января рассказал портал «Казанский репортер».
Школьнице, которой было около 15 лет, внезапно стало плохо. Среди посетителей оказался врач, который оказал первую помощь, но привести ее в сознание не удалось.
Через некоторое время врачи скорой помощи отвезли пострадавшую в больницу. Впоследствии стало известно, что она скончалась.
Охранники торгового центра предположили, что девушка могла надышаться газом в туалете, после чего она потеряла сознание на фуд-корте.
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