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У школьницы остановилось сердце на фуд-корте в Казани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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У девочки-подростка остановилось сердце, когда она отдыхала со сверстниками на фуд-корте торгового центра «Тандем» в Казани. Об этом 21 января рассказал портал «Казанский репортер».

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Школьнице, которой было около 15 лет, внезапно стало плохо. Среди посетителей оказался врач, который оказал первую помощь, но привести ее в сознание не удалось.

Через некоторое время врачи скорой помощи отвезли пострадавшую в больницу. Впоследствии стало известно, что она скончалась.

Охранники торгового центра предположили, что девушка могла надышаться газом в туалете, после чего она потеряла сознание на фуд-корте.

Ранее, 19 января, водитель такси умер за рулем в Москве. Причиной смерти стала остановка сердца. Мужчине было 28 лет.

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