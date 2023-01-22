Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству опубликовать информацию, которая бы «развалила» украинские войска. Об этом 22 января пишет газета Daily Mail.

Отмечается, что Файк несколько раз пытались уволить из легиона, однако сделать этого не удалось из-за ее угроз.

«Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», — приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, сделанной втайне от нее.

В частности, как утверждается в материале Daily Mail, она угрожала рассказать о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам. По ее мнению, такая информация развалила бы украинскую армию.

Газета также приводит слова одного из должностных лиц Украины, который заявил, что Файк обладает информацией, публикация которой будет иметь «катастрофически плохие с геополитической точки зрения» последствия и станет «большой победой для противника».

2 января стало известно, что Файк обвиняют в краже лекарств, предназначенных для военных, на сумму $2,5 млн и хищении пожертвований.

В частности, сообщалось, что в октябре на склад в Киеве прибыла партия медикаментов, но на фронт ее не доставили. Подозреваемая тогда заявила, что не знает о них, но ответственный за доставку лекарств Бэн Лэки подтвердил, что женщина присутствовала при отгрузке.