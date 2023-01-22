Полиция Перу задержала более 200 участников протеста в Лиме

Более 200 участников протестов задержала полиция Перу в Лиме. Демонстранты прятались на территории университета. Ворота учебного заведения протаранили на броневике. Манифестантов обвиняют в нападениях и кражах, передает телеканал «Известия». Заявления на манифестантов написали сотрудники вуза. Участников акций подозревают в атаке на охрану университета, в воровстве оборудования. Политический кризис в Перу обострился в конце 2022 года. Во время беспорядков погибло более 50 человек.

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