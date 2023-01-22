Врач назвал срок восстановления организма после гриппа

Восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Об этом 22 января рассказал заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

Он отметил, что обычно после болезни организм восстанавливается в среднем в течение нескольких недель, однако в отдельных случаях этот срок может быть больше.

«При тяжелой форме гриппа организму может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше. На срок восстановления может оказывать влияние состояние иммунитета перед наступлением болезни, наличие хронических заболеваний», — сказал Рябков в беседе с URA.RU.

Он добавил, что среди самых опасных осложнений гриппа считаются вирусная пневмония, вирусный менингит, обострение ишемической болезни сердца, пишет «Газета.Ru».

Кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева в разговоре с «Известиями» 15 января заявила о пике заболеваемости гриппом В в начале февраля.

В конце декабря 2022 года врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала «Известиям», что защититься от тяжелого течения гриппа и его осложнений помогут современные диагностика и начало лечения, вакцинация, а также отсутствие переохлаждений в период лечения.