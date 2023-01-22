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Российский снайпер показал подготовку к боевому выходу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Снайпер 5-ой бригады 1-го донецкого АК ВС России с позывным «Турист» 22 января показал корреспонденту «Известий», как готовится к боевому выходу.

Он сообщил, что помимо винтовки у него с собой дымовые шашки, рация, глушитель для ночной стрельбы, автомат. Кроме того, надет масхалат.

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Мужчина рассказал, что решил отправиться в зону спецоперации добровольцем после событий в Мариуполе.

«Встретил командира с ВДВ, попросился в Мариуполь. Взял с собой, обучал. В общем, теперь работаем. Тяжело в учении — легко в бою», — сказал боец.

«Турист» добавил, что порой приходится сутки без движения находиться на позиции и перемещаться нельзя, так как противник может заметить.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как проходят тренировки российских снайперов в Марьинке.

Помимо изучения тонкостей прицельного огня бойцы уделяют особое внимание маскировке, наблюдению за противником и отходу на безопасные позиции по окончании миссии. Для такой работы жизненно необходимы крепкие нервы и устойчивая психика.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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