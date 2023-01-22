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В Госдуме предостерегли от поставок оружия Киеву для ударов по России

В Госдуме заявили, что поставка вооружения Украине может привести к ответным мерам России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поставки Западом оружия Киеву для нанесения ударов по России повлекут ответ с использованием более мощного оружия. Об этом заявили 22 января в Госдуме.

Подчеркивается, что поставки оружия украинской стороны приведут к глобальной катастрофе.

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«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий <...> это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что политики западных стран должны осознавать свою ответственность перед человечеством, так как пока Вашингтон и Брюссель своими решениями «ведут мир к страшной войне».

Володин напомнил, что в настоящее время удары наносятся исключительно по критической инфраструктуре киевского режима, но продолжающиеся поставки оружия украинской стороне могут привести к иным боевым действиям.

«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам <...> необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — добавил спикер Госдумы.

18 января газета The New York Times сообщила, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост.

При этом официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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