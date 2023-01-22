Четыре человека госпитализированы после ДТП с автобусом на Кубани

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в субботу вечером в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, пострадали 10 человек. Об этом сообщили журналистам 22 января в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Четверо пострадавших доставили в центральную районную больницу Славянского района, еще шесть человек получили разовую медпомощь.

Установлено, что водитель за рулем «Ниссана» на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной. В результате аварии пострадали пассажиры автобуса.

Как уточнили в региональной прокуратуре, на момент аварии автобус находился в исправном состоянии, оба водителя — трезвы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в этот день на МКАД автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся. О пострадавших не сообщалось.