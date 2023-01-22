Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к Западу о поставках современных танков и ракет большой дальности, отметив, что это приведет к негативной реакции президента России Владимира Путина.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. В своем видеообращении к участникам мероприятия Зеленский призвал как можно скорее поставить Украине ракеты большей дальности, современные танки и истребители F-16.

Многие из турецких комментаторов отметили, что это приведет к затягиванию конфликта, а также предупредили о негативной реакции на это Путина.

«Это еще больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут всё делать для затягивания конфликта», — отметил Bymechul.



«По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернется кровавой баней? США снова пытаются навязать демократию», — написал toto.

«Запад заставляет союзников причинять боль друг другу», — подчеркнул 06ankara06.

По итогам прошедшей на авиабазе Рамштайн встречи министров обороны западных государств представитель оборонного ведомства Германии Борис Писториус сообщил, что ее участники не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

18 января выяснилось, что Берлин готов предоставить Киеву танки Leopard 2 при условии, что Вашингтон отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams. ФРГ всегда выражала свое несогласие действовать в одиночку. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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