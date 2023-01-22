Финляндия заморозила российские активы почти на €200 млн

Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на сумму €187 млн, сообщает 22 января издание Yle.

«Делами замороженных активов в стране занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму €187 млн», — говорится в сообщении.

Как отметила начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара, речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах и другом имуществе, имеющем ценность.

В сентябре 2022 года сообщалось, что власти Финляндии арестовали имущество российских граждан на общую сумму €189 млн. Аресты были наложены на собственность физических лиц и организаций, включенных в санкционный список Евросоюза (ЕС). Всего было принято около 200 решений о временном или постоянном аресте имущества.

Тем временем, 19 января нынешнего года, руководитель рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что министерство юстиции США намерено начать передачу конфискованных российских активов Украине.

Тогда же стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

20 января посольство России в Вашингтоне заявило, что намерения США передать Украине конфискованные российские активы показывают, что они игнорируют базовые американские ценности.

В ноябре 2022-го председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

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