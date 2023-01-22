Реклама
Прямой эфир
Мир
В РПЦ назвали репрессиями дело против наместника Киево-Печерской лавры
Мир
Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США
Мир
NYT написала о страхе во Франции после публикации романа о Путине
Экономика
Инвестсоветник предрек укрепление рубля на фоне падения доллара
Мир
Во Франции назвали «позорным маскарадом» просьбу Зеленского о танках
Мир
В США заявили о серьезных разногласиях Украины и Запада из-за танков
Мир
В США назвали поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой
Мир
Полиция Перу задержала более 200 протестующих в Лиме при разгоне их лагеря
Армия
Артиллерист РФ предсказал неизбежный провал ВСУ под Кременной
Мир
CNN сообщил о шести новых секретных документах в доме Джо Байдена
Мир
Посол ЮАР заявил о высокой популярности Путина в стране
Мир
Глава минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца
Сюжет:

Финляндия заморозила российские активы почти на €200 млн

0
Фото: Global Look Press/Newspix24/Tomi Hänninen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на сумму €187 млн, сообщает 22 января издание Yle.

«Законных оснований для конфискации российских активов нет»
Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек — о новых мерах против РФ, военной поддержке Украины и диалоге Москвы с Брюсселем

«Делами замороженных активов в стране занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму €187 млн», — говорится в сообщении.

Как отметила начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара, речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах и другом имуществе, имеющем ценность.

В сентябре 2022 года сообщалось, что власти Финляндии арестовали имущество российских граждан на общую сумму €189 млн. Аресты были наложены на собственность физических лиц и организаций, включенных в санкционный список Евросоюза (ЕС). Всего было принято около 200 решений о временном или постоянном аресте имущества.

Тем временем, 19 января нынешнего года, руководитель рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что министерство юстиции США намерено начать передачу конфискованных российских активов Украине.

Тогда же стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

20 января посольство России в Вашингтоне заявило, что намерения США передать Украине конфискованные российские активы показывают, что они игнорируют базовые американские ценности.

В ноябре 2022-го председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023