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Посол ЮАР заявил об ожидании Путина на саммите БРИКС в августе

Посол Мзувукиле Макетука: ЮАР ждет Путина на саммит БРИКС в августе
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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ЮАР ожидает, что президент России Владимир Путин посетит XV саммит БРИКС в августе текущего года. Об этом в разговоре с агентством «РИА Новости» заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

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«Все президенты будут приглашены, это стандартная практика», ― указал он.

Макетука подчеркнул, что это будет первым очным саммитом организации с 2020 года.

«Теперь от Путина и Кремля будет зависеть [вопрос участия в саммите], но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его», ― добавил дипломат.

Также посол ЮАР в России отметил, что в настоящий момент около 13 стран выразили желание вступить в состав БРИКС. Макетука обратил внимание на то, что почти половина из них подали официальные заявки на членство.

Он уточнил, что среди претендентов есть две африканские страны — Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пятерка стран БРИКС может превратиться в союз 15–17 стран.

БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China и South Africa) объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Алжир, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

В июне на XIV саммите БРИКС Путин отметил, что роль организации сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира.

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