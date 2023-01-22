Гастроэнтеролог рассказал о безопасной температуре еды и напитков
Употребление слишком горячей пищи чревато серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в воскресенье, 22 января, рассказал RT кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
По словам специалиста, любители обжигающих (температурой около 90–100 градусов) напитков и жидких блюд — например, супов — могут легко повредить внутренние органы и ткани.
«Эти ожоги бывают не всегда очевидны: что-то побеспокоит в груди — и прошло, а иногда даже не ощущаются, но если это регулярно повторяется, то у таких людей повышается риск рака пищевода», — предупредил он.
Парамонов добавил, что с проблемой злокачественных новообразований в пищеварительном тракте чаще других сталкиваются жители тех стран, в которых обильное горячее питье является частью культуры. В качестве примера он упомянул Монголию.
Гастроэнтеролог посоветовал ориентироваться на оптимальную температуру в 70 градусов. В таком случае блюда и напитки не остынут слишком быстро и не причинят вреда организму.
16 декабря заместитель главного врача ГКБ № 1 Челябинска Максим Угнивенко рассказал о небезопасных методах борьбы с болью в горле. Он призвал не использовать для полосканий керосин, йод, соль и соду — в лучшем случае это не принесет желаемого эффекта, а в худшем — может усилить неприятные ощущения. Также, по его словам, стоит отказаться от лечения с помощью лука, чеснока или имбиря во избежание ожогов.