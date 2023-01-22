В ЛНР сообщили о разрушении профилактория при обстреле Стаханова ВСУ
Профилакторий машиностроительного завода разрушен при обстреле Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 22 января сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики 21 января обстреляли Стаханов, выпустив шесть снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Накануне экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали район Стахановского машиностроительного завода.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».