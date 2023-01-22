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В Чехии призвали решить конфликт на Украине дипломатическим путем

Časopis argument: Чехия призвала Россию и Украину решить конфликт дипломатическим путем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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России и Украине необходимо искать варианты решения конфликта дипломатическим путем. Об этом 18 января написал журналист чешского издания Casopis argument Йиржи Малек.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
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Журналист призвал страны сесть за стол переговоров.

«Главное — начать общественную дискуссию о других путях, кроме борьбы до последнего украинца. Для сравнения: наша чешская армия при нынешних потерях на украинском фронте сама с трудом продержалась бы 250 дней, пока не осталось бы ни одного бойца. Так что, отправим ее туда?» — написал Малек.

Между тем 20 января, председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что конфликт на Украине должен завершиться переговорами между Киевом и Москвой.

В этот же день в российском парламенте «Известиям» заявили, что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. Переговорный процесс между Россией и Украиной начнется, как только остановятся поставки западного оружия Киеву, добавил политик.

Ранее, 19 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что украинский конфликт закончится за столом переговоров, однако пока условий для этого нет. Он также сказал, что никто не может предвидеть, когда и каким образом завершится спецоперация РФ по защите Донбасса.

Еще 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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