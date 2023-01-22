Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США сильно просчитались, считая, что российская армия слаба и не сможет победить противника, которому поставляется натовское оружие. Об этом он сказал 18 января в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться (в конфликт на Украине. — Ред.), и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие», — сказал Макгрегор.

По его словам, рассуждения американских политиков о плачевном состоянии Вооруженных сил РФ были далеки от правды.

Макгрегор отметил, что в конечном итоге Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпали все свои возможности, а «Россия, по всей видимости, сейчас достигла пика».

Ранее, 16 января, бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скжипчак признал неминуемую победу России в конфликте на Украине и на этом фоне призвал мобилизовать украинских беженцев. Он отметил, что даже 100 западных танков, поставленных Киеву, не смогут изменить ситуацию, поскольку у российских войск кратное преимущество перед украинской армией.

6 января офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев может начать терпеть поражение до того, как Запад поставит ему новое вооружение. Он объяснил это сложным и долгим процессом передачи западного вооружения Киеву.

Между тем военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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