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Терапевт предупредил о токсичности парацетамола

Врач-терапевт Кондрахин назвал парацетамол токсичным жаропонижающим препаратом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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При приеме парацетамола необходимо четко следовать инструкции, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями для здоровья. Об этом в воскресенье, 22 января, предупредил кандидат медицинских наук, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин.

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«Парацетамол стоит особняком среди других жаропонижающих препаратов. По сути, это единственный, который никак не влияет на состав крови. Но сам по себе он токсичен», — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Он пояснил, что нейтрализовать токсическое воздействие анальгетика может только печень, поэтому крайне важно соблюдать рекомендованную дозировку, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на орган.

По словам Кондрахин, максимально допустимая доза парацетамола для взрослого человека без серьезных проблем со здоровьем составляет около 4 г. В стандартной таблетке содержится 500 мг вещества, соответственно, в теории можно за сутки выпить до восьми таблеток без серьезного риска для здоровья. Тем не менее это крайность, до которой не стоит доходить.

«Лучше ограничиться тремя-четырьмя приемами. Если пациенту по какой-то причине не помогла первая таблетка, перед приемом следующей должно пройти как минимум два часа», — резюмировал врач.

Также специалист предостерег от употребления алкоголя в процессе лечения и напомнил, что людям с проблемной печенью парацетамол противопоказан. Грубое нарушение указаний по приему может привести к тому, что препарат начнет оказывать токсическое воздействие на клетки печени, а это чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода.

Ранее, 18 января, врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям» о рисках, связанных с бесконтрольным приемом антибиотиков. Помимо того что эти препараты могут в частном порядке вызывать серьезные осложнения, повсеместное нарушение правил лечения снижает эффективность антибиотиков для всей человеческой популяции.

Накануне директор московского офиса CPO Group, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса «Опоры России» Лариса Науменк объяснила, что законопроект о штрафах для владельцев аптек и фармацевтов за продажу лекарств без рецепта необходим для более эффективной борьбы с «лекарственной» наркоманией.

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