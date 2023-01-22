Украинские боевики выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову

Украинские боевики обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив шесть снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 22 января сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел: 22:52 (21 января. — Ред.) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — отметило представительство в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Накануне экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали район Стахановского машиностроительного завода. Удар велся, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО), отметил он.

Ранее, 20 января, Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву от США войдут РСЗО HIMARS. Также ВСУ в планах передать боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание поставок вооружения Украине приведет к опасной эскалации и увеличению жертв. Территория Украины стала тренировочным полигоном для США и их союзников, которые испытывают там свое оружие, добавила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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