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Овечкин пропустит игру «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин пропустит игру НХЛ из-за травмы
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Фото: Global Look Press/capitals
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Российский хоккеист Александр Овечкин пропустит игру команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу, 21 января, сообщила пресс-служба вашингтонского клуба.

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«Капитан [команды] Алекс Овечкин не сыграет сегодня вечером против «Вегаса» и числится как «повседневный» (частая практика в НХЛ, когда команда вносит игрока в список повседневных игроков в случае легкой травмы, чтобы не вносить его в список травмированных. ― Ред.) из-за травмы нижней части тела», ― говорится в сообщении «Вашингтон Кэпиталз» в Twitter.

Ранее, 18 января, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Миннесота Уайлд» со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). По результатам встречи «Вашингтон Кэпиталз» занял 7-е место в Восточной конференции с 54 очками.

15 января Александр Овечкин забросил свою 810-ю шайбу в НХЛ. Для россиянина гол стал 30-м в сезоне-2022/23. В настоящий момент Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

До этого, 9 января, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд среди россиян по количеству сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел Алексея Ковалева, который вышел на лед в 1316 играх. Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадец Патрик Марло. Он провел за карьеру 1779 матчей.

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