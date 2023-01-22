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Число погибших в результате наводнения на Филиппинах достигло 35

Наводнения на Филиппинах затронули более 1,9 млн человек, 35 погибли
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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard/Handout
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В результате наводнений на Филиппинах минимум 35 человек погибли, еще 12 получили травмы, и семь числятся пропавшими без вести. Согласно отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, опубликованному 22 января, стихия затронула более 1,93 млн человек в 14 регионах республики.

По последним данным, в 358 эвакуационных центрах находятся 121,9 тыс. человек. При этом как минимум 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дома. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,41 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, в том числе наводнения и оползни.

Отмечается, что в результате наводнений повреждены 1,78 тыс. домов на сумму 3,72 млн песо ($68,4 тыс.). Ущерб, который нанесло бедствие 202 инфраструктурным объектам, оценивается в 276,7 млн песо ($5,08 млн), сельскому хозяйству — в 777,5 млн песо ($14,2 млн).

Кроме того, стихия повредила 306 дорог и 65 мостов, а также затронула работу 35 морских портов. В 68 городах произошли перебои в электроснабжении, в 61 оно уже восстановлено. В восьми муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в трех отмечаются проблемы со вязью.

В связи с наводнениями в 622 городах и 151 муниципалитете приостановлены занятия в образовательных учреждениях и работа на предприятиях. В 84 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 98,3 млн песо ($1,8 млн).

Ранее, 19 января, сообщалось, что в результате наводнений на Филиппинах погибли 33 человека. На тот момент власти уже выделили 86,8 млн песо ($1,58 млн) на оказание помощи населению.

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