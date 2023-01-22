Обозреватель Der Spiegel призвал ФРГ подумать перед отправкой Украине танков

ФРГ лучше дважды подумать, прежде чем поставлять Украине танки. Об этом 20 января написал обозреватель Der Spiegel Томас Фишер.

Он считает, что немцы должны решить, готовы ли они тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Украины. По его словам, перед Берлином стоит стратегическая проблема — нужно решить, насколько далеко правительство Германии готово зайти в поддержке Киева.

«Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолеты? Где проходит граница?» — написал Фишер.

Также обозреватель отметил, что он не считает убедительной стратегию, которая направлена на постоянное увеличение объема выделяемых Украине средств.

В этот же день Der Spiegel писал, что Германия готова поставить Украине 19 своих старых танков Leopard 2, которые используются немецкими военными на учениях для имитации врага. Всего у ФРГ есть в наличии 312 танков Leopard двух модификаций. Из них 99 в 2022 году проходили профилактику и ремонт, а еще один подлежит списанию.

Накануне на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

18 января выяснилось, что Берлин готов предоставить Киеву танки Leopard 2 при условии, что Вашингтон отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams. ФРГ всегда выражала свое несогласие действовать в одиночку. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

Между тем 21 января председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что власти РФ должны радоваться, поскольку вопрос о передаче немецкой военной техники до сих пор не решился в пользу Украины. Депутат раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нерешительность. По ее словам, такая позиция создает впечатление, что Берлин не готов должным образом участвовать в коллективной поддержке Киева.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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