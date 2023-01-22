Во Франции назвали «позорным маскарадом» просьбу Зеленского о танках

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал требование президента Украины Владимира Зеленского поставить танки Leclerc как можно скорее. По его словам, эта ситуация напоминает «позорный цирк». Об этом 21 января он написал в Twitter.

«Зеленский заявляет Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: «Мы должны ускориться!» Мы его приспешники, не так ли? Он скоро будет нам насвистывать?! Пусть прекратится этот позорный маскарад!» ― выразил свое негодование Филиппо.

Ранее, 19 января, Флориан Филиппо обвинил Зеленского и его западных кураторов в попытке заработать на военных действиях. По его мнению, затягивание конфликта приводит только к обогащению «оружейных баронов».

В тот же день издание Politico сообщило о планах Франции передать Киеву свои Leclerc. Отмечалось, что французские власти всё еще не приняли в отношении этой инициативы окончательного решения.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

РФ неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято российской стороной 24 февраля из-за обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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