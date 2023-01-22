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Во Франции назвали «позорным маскарадом» просьбу Зеленского о танках

Французский политик Филиппо назвал требование Киева танков у Парижа «позорным маскарадом»
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Фото: ТАСС/Николай Новичков
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Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал требование президента Украины Владимира Зеленского поставить танки Leclerc как можно скорее. По его словам, эта ситуация напоминает «позорный цирк». Об этом 21 января он написал в Twitter.

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«Зеленский заявляет Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: «Мы должны ускориться!» Мы его приспешники, не так ли? Он скоро будет нам насвистывать?! Пусть прекратится этот позорный маскарад!» ― выразил свое негодование Филиппо.

Ранее, 19 января, Флориан Филиппо обвинил Зеленского и его западных кураторов в попытке заработать на военных действиях. По его мнению, затягивание конфликта приводит только к обогащению «оружейных баронов».

В тот же день издание Politico сообщило о планах Франции передать Киеву свои Leclerc. Отмечалось, что французские власти всё еще не приняли в отношении этой инициативы окончательного решения.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

РФ неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято российской стороной 24 февраля из-за обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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