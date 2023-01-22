Четыре человека погибли в результате пожара в Японии

В жилом комплексе в японском городе Кобе вспыхнул пожар, погибли четыре человека, еще четыре пострадали. Об этом 22 января сообщает 3NHK.

По данным полиции, около 1:30 (20:30 мск) житель трехэтажного комплекса обнаружил пламя, поднимающееся с первого этажа, и вызвал пожарную службу.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар спустя час, после чего обнаружили тела четырех мужчин.

По данным пожарной службы, четверо других мужчин в возрасте от 40 до 70 лет были доставлены без сознания в больницу, сейчас они находятся в критическом состоянии.

Всего в здании находится 31 комната, при этом 50 кв. м из 100 кв. м на первом этаже были сожжены, пострадала и часть второго этажа.

Причина возгорания уточняется.

Ранее, 29 декабря, в отеле в Камбодже произошел пожар в отеле-казино Grand Diamond City. В результате погибли 10 человек, еще 30 пострадали от ожогов и отравления дымом. Сообщались две версии пожара — короткое замыкание на кухне отеля и взрыв бензобака.